Son dakika haberleri: Kadıköy E5 Karayolunda katliam gibi zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kadıköy E5 Karayolunda katliam gibi zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı

28.03.2022 04:14

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kadıköy E5 Karayolunda katliam gibi zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı Kadıköy Bostancı mevkiinde 5 araç zincirleme kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı Kadıköy'de 5 araç zincirleme kazaya karıştı.

Kadıköy E5 Karayolunda katliam gibi zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kadıköy Bostancı mevkiinde 5 araç zincirleme kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı

İSTANBUL - Kadıköy'de 5 araç zincirleme kazaya karıştı. Lastiği patlayan otomobile yardım etmek isteyen yol bakım aracına arkadan hızla gelen otomobil çarptı. 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kaza sonrası Bostancı Ankara istikametinde trafik durdu. Polis ekipleri basın mensuplarının görüntü almasını engelledi.

Edinilen bilgiye göre, 02.30 sıralarında Bostancı E5 Karayolu Ankara istikametinde 34 EIU 299 plakalı araç sol şeritte seyir halindeyken lastiği patladı. Arkalarından gelen yol bakım ekibi sol şeritte lastiği patlayan araca güvenlik önlemi aldı. Yola koyulan dubaları fark eden başka bir otomobil sürücüsü aracını durdurup yardım etmek istedi. Bostancı Ankara istikametinde hızla seyir eden 34 DAG 65 Plakalı Anıl Yıldırım yönetimindeki otomobil lastiği patlayan araca güvenlik önlemi alan yol bakım aracına arakadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile Anıl Yıldırım ve yanında yolcu olarak seyir eden Dursun Berkay yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sağlık Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Anıl Yıldırım'ın hafif yaralandığı kazada yolcu konumundaki Dursun Berkay otomobil içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile otomobilden çıkarılan Dursun Berkay sağlık ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan kazadan dolayı Bostancı Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Toplamda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası oluştu. Polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, olay yeri ekipleri inceleme yaptı. Yaşanan kazada hayatını kaybeden Dursun Berkay olay yerine gelen ambulans ile adli tıp morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Son dakika haberleri: Kadıköy E5 Karayolunda katliam gibi zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haberleri: Kadıköy E5 Karayolunda katliam gibi zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haberleri: Kadıköy E5 Karayolunda katliam gibi zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haberleri: Kadıköy E5 Karayolunda katliam gibi zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haberleri: Kadıköy E5 Karayolunda katliam gibi zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haberleri: Kadıköy E5 Karayolunda katliam gibi zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haberleri: Kadıköy E5 Karayolunda katliam gibi zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haberleri: Kadıköy E5 Karayolunda katliam gibi zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haberleri: Kadıköy E5 Karayolunda katliam gibi zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı

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Kadıköy'de lastiği patlayan otomobil zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü 1 yaralı Kadıköy'de lastiği patlayan otomobil zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü 1 yaralı Son Dakika | Avcılar D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı Son Dakika | Avcılar D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kadıköy E5 Karayolunda katliam gibi zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kadıköy E5 Karayolunda katliam gibi zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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