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Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika

Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan düşen kişi kurtarıldı

10.07.2021 21:49

Eminönü seferini yapan yolcu vapurundaki bir yolcu denize düştü.

KADIKÖY- Eminönü seferini yapan yolcu vapurundaki bir yolcu denize düştü. Denize düştüğü fark edilmeyen kişiyi arkadan gelen yolcu motorundan can simidi atılarak kurtarıldı.

Olay bugün 16: 30 sıralarında Kadıköy açıklarında meydana geldi. Kadıköy-Eminönü seferini yapan şehir hatları vapurundan henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşen yolcu, yine Kadıköy-Eminönü seferi yapan yolcu motoruna alınarak kurtarıldı. Denize düşen kişi,  can simidi atılıp motora alınarak kurtarıldı. Denize düşen kişinin kurtarılma çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan düşen kişi kurtarıldı
Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan düşen kişi kurtarıldı

Eminönü, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika


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