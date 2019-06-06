Son Dakika Haberleri: Kadıköy Eminönü Vapurunda silah sesleri
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kadıköy Eminönü Vapurunda silah sesleri

1 saat önce

İstanbul'da Kadıköy Eminönü şehir hatları vapurunda silahıyla ateş açan şahıs ortalığı birbirine kattı.

Kadıköy Eminönü Vapurunda silah sesleri, System.String[]
İstanbul'da Kadıköy Eminönü şehir hatları vapurunda silahıyla ateş açan şahıs ortalığı birbirine kattı. Zorunlu olarak Karaköy iskelesine yanaşan yolcu vapurunda arama yapılması sonucu ateş açan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay nedeniyle vapur seferlerinde aksama meydana geldi.

Olay saat 21.30 sıralarında Kadıköy Eminönü şehir hatları vapurunda meydana geldi. İddiaya göre vapur içerisinde ismi öğrenilemeyen bir şahıs henüz bilinmeyen bir sebepten yanında bulunan silahıyla ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Şehir hatları vapuru deniz polisleri eşliğinde Karaköy iskelesine yanaştırılırken, ekipler vapur içerisinde arama çalışması başlattı. Yolcuların içerisinde yapılan aramada ateş eden şahıs gözaltına alınırken, vapur içerisinde bulunan yolcular polis ekipleri tarafından kontrollü olarak tahliye edildi.

Bölgeye çok sayıda özel harekat ekibi sevk edildi

Karaköy iskelesine yönlendirilen çok sayıda ekip öncelikle iskele ve çevresinde çevre güvenliğini sağladı. Ardından özel harekat ekipleri olayın meydana geldiği vapur içerisinde diğer ekiplerle birlikte ateş açan şahsı arama çalışmalarına katıldı. Vapur içerisinde yakalanan şahıs olayın görgü tanıklarıyla birlikte emniyet götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Öte yandan, olay nedeniyle vapur seferlerinde aksama meydana geldi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:18 Kaynak: İHA
Polis, Kadıköy, Eminönü, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uzaklaştırma kararı olan cani koca, sokak ortasında eşine kurşun yağdırdı İSTANBUL- UZAKLAŞTIRMA KARARI OLAN KOCADAN EŞİNE 7 KURŞUN Antalya'da görülmemiş eziyet: Caretta carettaya taşla vurup, üzerine bindiler İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 01:21:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy Eminönü Vapurunda silah sesleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]