Kadıköy Erenköy'de hırsızlık çetesine operasyon gerçekleştiren polis ekiplerine, şüpheliler ateş... - Son Dakika

Kadıköy Erenköy'de hırsızlık çetesine operasyon gerçekleştiren polis ekiplerine, şüpheliler ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir polis ayağından hafif şekilde yaralanırken, 4 şüpheliden 3'ü yakalandı. Kaçan bir kişinin yakalanması için polis operasyon düzenlerken, olay yerine özel harekat polisleri yönlendirildi. - İSTANBUL