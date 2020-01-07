Kadıköy Erenköy'de hırsızlık çetesine operasyon gerçekleştiren polis ekiplerine, şüpheliler ateş... - Son Dakika

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Kadıköy Erenköy'de hırsızlık çetesine operasyon gerçekleştiren polis ekiplerine, şüpheliler ateş...
6 saat önce
Kadıköy Erenköy'de hırsızlık çetesine operasyon gerçekleştiren polis ekiplerine, şüpheliler ateş açtı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:13 Kaynak: İHA
Kadıköy Erenköy'de hırsızlık çetesine operasyon gerçekleştiren polis ekiplerine, şüpheliler ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir polis ayağından hafif şekilde yaralanırken, 4 şüpheliden 3'ü yakalandı. Kaçan bir kişinin yakalanması için polis operasyon düzenlerken, olay yerine özel harekat polisleri yönlendirildi. - İSTANBUL
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