Kadıköy Erenköy'de hırsızlık çetesine operasyon gerçekleştiren polis ekiplerine, şüpheliler ateş... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy Erenköy'de hırsızlık çetesine operasyon gerçekleştiren polis ekiplerine, şüpheliler ateş... - Son Dakika

Kadıköy Erenköy'de hırsızlık çetesine operasyon gerçekleştiren polis ekiplerine, şüpheliler ateş...

6 saat önce

Kadıköy Erenköy'de hırsızlık çetesine operasyon gerçekleştiren polis ekiplerine, şüpheliler ateş açtı.

Kadıköy Erenköy'de hırsızlık çetesine operasyon gerçekleştiren polis ekiplerine, şüpheliler ateş..., System.String[]

Kadıköy Erenköy'de hırsızlık çetesine operasyon gerçekleştiren polis ekiplerine, şüpheliler ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir polis ayağından hafif şekilde yaralanırken, 4 şüpheliden 3'ü yakalandı. Kaçan bir kişinin yakalanması için polis operasyon düzenlerken, olay yerine özel harekat polisleri yönlendirildi. - İSTANBUL

Erenköy, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:13 Kaynak: İHA
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