Son Dakika Haberleri: Kadıköy Erenköy'de Tır Garajında Yapılan Kazıda Top Mermisi Bulunduğu İddia Edildi.

Kadıköy Erenköy'de Tır Garajında Yapılan Kazıda Top Mermisi Bulunduğu İddia Edildi.

39 dakika önce

Kadıköy Erenköy'de tır garajında yapılan kazıda top mermisi bulunduğu iddia edildi.

Kadıköy Erenköy'de Tır Garajında Yapılan Kazıda Top Mermisi Bulunduğu İddia Edildi., System.String[]
Kadıköy Erenköy'de tır garajında yapılan kazıda top mermisi bulunduğu iddia edildi. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:26 Kaynak: İHA

Kadıköy, Erenköy, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadıköy'de İnşaat Halindeki Gökdelende Yangın Çıktı Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi Sevgilisinin, "Düşeceğim Ne Olur Dur" Sözlerine Aldırmayan Maganda, Trafiği Birbirine Kattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:05:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy Erenköy'de Tır Garajında Yapılan Kazıda Top Mermisi Bulunduğu İddia Edildi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]