Kadıköy Erenköy'de Tır Garajında Yapılan Kazıda Top Mermisi Bulunduğu İddia Edildi.
39 dakika önce
Kadıköy Erenköy'de tır garajında yapılan kazıda top mermisi bulunduğu iddia edildi.
Kadıköy Erenköy
'de tır garajında yapılan kazıda top mermisi bulunduğu iddia edildi. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:26 Kaynak: İHA
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