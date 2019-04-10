Kadıköy Fenerbahçe'de İnşaatta Çalışan İşçinin Üzerine Demir Profil Devrildi.
13 dakika önce
Kadıköy Fenerbahçe'de inşaatta çalışan işçinin üzerine demir profil devrildi.
Kadıköy Fenerbahçe'de inşaatta çalışan işçinin üzerine demir profil devrildi. İtfaiye işçiyi kurtarırken, yaralı işçi hastaneye gönderildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:02 Kaynak: İHA
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