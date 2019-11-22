Son Dakika Haberleri: Kadıköy Fikirtepe'de bir apartmanda yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy Fikirtepe'de bir apartmanda yangın çıktı. - Son Dakika

Kadıköy Fikirtepe'de bir apartmanda yangın çıktı.

6 saat önce

Kadıköy Fikirtepe'de bir apartmanda yangın çıktı.

Kadıköy Fikirtepe'de bir apartmanda yangın çıktı., System.String[]

Kadıköy Fikirtepe'de bir apartmanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. - İSTANBUL

Fikirtepe, İtfaiye, Kadıköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:57 Kaynak: İHA
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