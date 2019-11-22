Kadıköy Fikirtepe'de bir apartmanda yangın çıktı.
6 saat önce
Kadıköy Fikirtepe'de bir apartmanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:57 Kaynak: İHA
Kadıköy Fikirtepe'de bir apartmanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. - İSTANBUL
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