Son Dakika Haberleri: Kadıköy Fikirtepe'de Bir İnşaatta Yangın Çıktı.

Kadıköy Fikirtepe'de Bir İnşaatta Yangın Çıktı.

48 dakika önce

IHAAW143756-ASA/15-02-2019- Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaatta yangın çıktı.

Kadıköy Fikirtepe'de Bir İnşaatta Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW143756-ASA/15-02-2019

- Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaatta yangın çıktı. İnşaat malzemelerinin yandığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor . 15.02.2019 14: 37: 56 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:43 Kaynak: İHA

Kadıköy, Fikirtepe, 3. Sayfa
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