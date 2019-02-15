Kadıköy Fikirtepe'de Bir İnşaatta Yangın Çıktı.
48 dakika önce
IHAAW143756-ASA/15-02-2019- Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaatta yangın çıktı.
IHAAW143756-ASA/15-02-2019
- Kadıköy Fikirtepe
'de bir inşaatta yangın çıktı. İnşaat malzemelerinin yandığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor . 15.02.2019 14: 37: 56 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:43 Kaynak: İHA
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