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Kadıköy fikirtepe'de yangın

50 dakika önce

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHAFikirtepe'de iki binanın arasında bulunan çöplerde çıkan yangın çatıya sirayet etti.

Kadıköy fikirtepe'de yangın, System.String[]

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA
Fikirtepe'de iki binanın arasında bulunan çöplerde çıkan yangın çatıya sirayet etti. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın, Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi Kaya Sokak'ta saat 15.30'da çıktı. İki bina arasından dumanların çıktığını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çöplerde başlayan yangın binalardan birinin çatısına sirayet etti. İtfaiye ekipler, yolun dar olması nedeniyle yangına ulaşmakta güçlük çekti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlardaki vatandaşları tahliye etti. Ekipler, duman çıkan giriş katındaki dairenin pencere korkuluklarını kırılarak içeri girdi. Ancak evde kimsenin olmadığı görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralı ve can kaybı olmazken binada hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Binadan çıkan vatandaşlar
-İtfaiyenin korkuluğu kırması
-Genel ve detay



Fikirtepe, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:43 Kaynak: DHA
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