Son Dakika Haberleri: Kadıköy fikirtepe'de yangın
Son Dakika Güncel Haber

Kadıköy fikirtepe'de yangın

28 dakika önce

FİKİRTEPE'de iki binanın arasında bulunan çöplerde çıkan yangın çatıya sirayet etti.

Kadıköy fikirtepe'de yangın, System.String[]
FİKİRTEPE'de iki binanın arasında bulunan çöplerde çıkan yangın çatıya sirayet etti. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın, Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi Kaya Sokak'ta saat 15.30'da çıktı. İki bina arasından dumanların çıktığını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çöplerde başlayan yangın binalardan birinin çatısına sirayet etti. İtfaiye ekipler, yolun dar olması nedeniyle yangına ulaşmakta güçlük çekti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlardaki vatandaşları tahliye etti. Ekipler, duman çıkan giriş katındaki dairenin pencere korkuluklarını kırılarak içeri girdi. Ancak evde kimsenin olmadığı görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralı ve can kaybı olmazken binada hasar oluştu.


- İstanbul
Fikirtepe, İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana Kozan'da orman yangını: 10 dekarlık alan yanıyor
Nakliye firmasının taşıdığı baza ve kanepeden 105 kilo esrar çıktı Acil durum butonu KADES, TEKONOFEST'te tanıtıldı Benzin istasyonuna 200 metre kala yandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 18:31:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy fikirtepe'de yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]