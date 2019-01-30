Kadıköy Fikirtepe Dumlupınar Mahallesi'nde 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı.

Kadıköy Fikirtepe Dumlupınar Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Kadıköy Fikirtepe Dumlupınar Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangına itfaiye müdahale ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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