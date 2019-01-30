Son Dakika Haberleri: Kadıköy Fikirtepe Dumlupınar Mahallesi'nde 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı.

Kadıköy Fikirtepe Dumlupınar Mahallesi'nde 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı.

40 dakika önce

Kadıköy Fikirtepe Dumlupınar Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Kadıköy Fikirtepe Dumlupınar Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangına itfaiye müdahale ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:03 Kaynak: İHA

Dumlupınar, Fikirtepe, Kadıköy, 3. Sayfa
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