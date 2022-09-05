Kadıköy'de gürültü gerginliği: Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de gürültü gerginliği: Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı

05.09.2022 11:50
Kadıköy'de gürültü gerginliği: Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan gürültü tartışması nedeniyle mahalle sakinleri arasında kavga çıktı.

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan gürültü tartışması nedeniyle mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, olayın yaşandığı sokakta çalışma başlatırken polisle mahalleli arasında kısa sürede gerginlik yaşandı.

Olay saat 00.30 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mahalle sakinleri arasında gürültü tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken mahallede tansiyon yükseldi. Olayın yaşandığı sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gürültü tartışması sebebiyle kavga eden taraflar polis ekiplerince güçlükle yatıştırıldı. Yaşanan kavganın sona ermesiyle polis, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olay sonrası sokak üzerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleriyle mahalleli arasında kısa sürede gerginlik yaşandı. Emniyet güçlerinin mahalle sakinlerine 'evlerinize dönün' uyarılarıyla olaylar sakinleşirken güvenlik güçleri tedbir amaçlı bir süre daha sokaktaki bekleyişini sürdürdü. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Düğünde 'yok artık' dedirten anlar! Gelin ve damat tarafı, çalınan şarkıda anlaşmazlık yaşayarak birbirine girdi Düğünde 'yok artık' dedirten anlar! Gelin ve damat tarafı, çalınan şarkıda anlaşmazlık yaşayarak birbirine girdi Tekirdağ'da kavga eden iki gruptan 9 kişi gözaltına alındı Tekirdağ'da kavga eden iki gruptan 9 kişi gözaltına alındı Kadıköy'de 1 milyon TL'lik altın çalan şüpheliler kıskıvrak yakalandı Kadıköy'de 1 milyon TL'lik altın çalan şüpheliler kıskıvrak yakalandı
Kaynak: İHA

Fikirtepe, Kadıköy, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de gürültü gerginliği: Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
15:10 Ankaragücü karşılaşmasında Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 16:21:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de gürültü gerginliği: Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement