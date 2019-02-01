Kadıköy Hasanpaşa'da Kazı Esnasında Doğalgaz Borusu Patladı.
1 saat önce
IHAAW151402-ASA/01-02-2019- Kadıköy Hasanpaşa'da kazı esnasında doğalgaz borusu patladı.
IHAAW151402-ASA/01-02-2019
- Kadıköy Hasanpaşa'da kazı esnasında doğalgaz borusu patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 01.02.2019 15: 14: 02 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA
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