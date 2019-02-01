Son Dakika Haberleri: Kadıköy Hasanpaşa'da Kazı Esnasında Doğalgaz Borusu Patladı.

Kadıköy Hasanpaşa'da Kazı Esnasında Doğalgaz Borusu Patladı.

1 saat önce

IHAAW151402-ASA/01-02-2019- Kadıköy Hasanpaşa'da kazı esnasında doğalgaz borusu patladı.

Kadıköy Hasanpaşa'da Kazı Esnasında Doğalgaz Borusu Patladı., System.String[]
IHAAW151402-ASA/01-02-2019

- Kadıköy Hasanpaşa'da kazı esnasında doğalgaz borusu patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 01.02.2019 15: 14: 02 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Kadıköy, Hasanpaşa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP Kulislerinin Nabzını Tutan İsim Yazdı: Şerdil Dara Odabaşı'nın Adaylığı Hukuken Düştü İnternetten Araç Teybi Siparişi Veren Vatandaş, Kutuyu Açınca Şoke Oldu

Bitişikteki Dükkanın Duvarını Kırarak 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar Canlı Yayında Sunucuyu Dudağından Öpmeye Kalkışan Meksikalı Milletvekili, İşinden İstifa Etmek Zorunda Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:46:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy Hasanpaşa'da Kazı Esnasında Doğalgaz Borusu Patladı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]