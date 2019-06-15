Son Dakika Haberleri: Kadıköy Haydarpaşa açıklarında can pazarı
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Kadıköy Haydarpaşa açıklarında can pazarı

3 saat önce

Kadıköy Haydarpaşa'da mendirek yakınlarında bir tekne batarak alabora oldu.

Kadıköy Haydarpaşa açıklarında can pazarı, System.String[]
Kadıköy Haydarpaşa'da mendirek yakınlarında bir tekne batarak alabora oldu. Teknede bulunan biri çocuk, 2'si kadın 5 kişi denize düşerek boğulma tehlikesi yaşadı. Denizdeki vatandaşlar kıyı emniyet ekiplerince kurtarıldı, ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. Olay, Kadıköy Haydarpaşa mendirek yakınlarında açıklarında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Su üzerindeki bir tekne denize batarak alabora oldu. Teknede bulunan biri çocuk, 2'si kadın 5 vatandaş suya düşerek boğulma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Olay yerine gelen kıyı emniyet ekipleri, denizdeki vatandaşları teknelerine alarak mendireğe çıkardı. Kurtarılan vatandaşlar, ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:55 Kaynak: İHA
Haydarpaşa, Kadıköy, Güncel
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