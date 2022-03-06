İSTANBUL ? KADIKÖY İSKELESİ'NDE KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI - Son Dakika
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İSTANBUL ? KADIKÖY İSKELESİ'NDE KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI

06.03.2022 19:35

İSTANBUL'da kadın meclisleri, Kadıköy'de bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İSTANBUL'da kadın meclisleri, Kadıköy'de bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Slogan atan kadınlar meşale yakarak halay çekti. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kadıköy Beşiktaş İskelesi'nde toplanan yaklaşık 300 kişi, 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı meydana, kadınlar üstleri arandıktan sonra alındı. Dernek temsilcileri kısa konuşmalar yaparak, öldürülen kadınlar için adalet isteyip şiddete 'hayır' mesajı verdi. Sık sık slogan atan kadınlar daha sonra meşaleler yakarak halay çekti. Toplanan kalabalık kutlamaları bittikten sonra dağıldı.

İSTANBUL ? KADIKÖY İSKELESİ'NDE KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI
İSTANBUL ? KADIKÖY İSKELESİ'NDE KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI
İSTANBUL ? KADIKÖY İSKELESİ'NDE KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? KADIKÖY İSKELESİ'NDE KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI - Son Dakika


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