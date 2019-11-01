Son Dakika Haberleri: Kadıköy İstanbul Anadolu Lisesi önünde protesto
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Kadıköy İstanbul Anadolu Lisesi önünde protesto

6 saat önce

FENERBAHÇE Ülker Stadyumu'nun bitişiğindeki İstanbul Anadolu Lisesi'nin, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne devredildiği belirten öğrenci, veliler ve mezunlar protesto gösterisi düzenledi.

Kadıköy İstanbul Anadolu Lisesi önünde protesto, System.String[]
FENERBAHÇE Ülker Stadyumu'nun bitişiğindeki İstanbul Anadolu Lisesi'nin, Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'ne devredildiği belirten öğrenci, veliler ve mezunlar protesto gösterisi düzenledi.

Kadıköy'de bulunan İstanbul Anadolu Lisesi'nin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne devredildiğini belirten öğrenci, veliler ve mezunlar okul önünde toplandı. Gruptakiler okulun devredilmesini protesto ederek, "Okulumuza dokunma", "Arazi değil eğitim yuvası" yazılı dövizler açtı. Grup adına yapılan basın açıklamasında, okulun tüm binalarıyla birlikte 26 Ekim tarihinde yapılan Fenerbahçe Kulübünün divan toplantısında bizzat başkan Ali Koç tarafından devrinin açıklandığı ve devrin öğrenci, veli ile mezunları derinden yaraladığı belirtildi. Açıklamada, 1899 yılında Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında yaptırılan okulun 120 yıllık köklü bir tarihi bulunduğu ve Kadıköy'ün hatta İstanbul'un en güzide proje okullarından olduğu, Türkiye'deki 100 tarihi okul arasında 36. sırada olduğu belirtildi. Açıklamada,  "Burası Fenerbahçe Kulübünün zikrettiği şekilde bir arazi değil, bir eğitim yuvasıdır, bir okuldur" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:20 Kaynak: DHA
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