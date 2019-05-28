Son Dakika Haberleri: Kadıköy istikametini yoğun sis kapladı

Kadıköy istikametini yoğun sis kapladı

2 saat önce

İstanbul, Anadolu Yakası'nda saat 06.00 sularında etkili olan yoğun sis sürücüleri zorlarken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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İstanbul, Anadolu Yakası'nda saat 06.00 sularında etkili olan yoğun sis sürücüleri zorlarken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Kadıköy istikametine kadar etkili olan sis yaklaşık 45 dakika etkisini sürdürdü. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:20 Kaynak: İHA
Fatih Sultan, İstanbul Anadolu Yakası, Kadıköy, Güncel
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