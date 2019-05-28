Kadıköy istikametini yoğun sis kapladı
2 saat önce
İstanbul, Anadolu Yakası'nda saat 06.00 sularında etkili olan yoğun sis sürücüleri zorlarken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:20 Kaynak: İHA
, Anadolu Yakası
'nda saat 06.00 sularında etkili olan yoğun sis sürücüleri zorlarken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nden Kadıköy
istikametine kadar etkili olan sis yaklaşık 45 dakika etkisini sürdürdü. - İSTANBUL
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