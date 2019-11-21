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Kadıköy Kaymakamı Özarslan'dan AA'ya ziyaret

6 saat önce

Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'u ziyaret etti.

Kadıköy Kaymakamı Özarslan'dan AA'ya ziyaret, System.String[]

Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'u ziyaret etti.

AA'nın İstanbul Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Özarslan, göreve yeni başlayan Coşkun'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kadıköy'de yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi de veren Özarslan, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini vurguladı.

Coşkun da AA'nın İstanbul'daki çalışmaları ve kurumun 100. yıl vizyonu hakkında bilgi verdiği Özarslan'a, AA tarafından hazırlanan kitapları takdim etti.

Mustafa Özarslan, Cemal Coşkun, İstanbul, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:34 Kaynak: AA
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