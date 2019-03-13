Kadıköy Kozyatağı'nda Bayar Caddesi Üzerindeki Özel Bir Okulda Çocukların Oyun Odasında Yangın...
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IHAAW123243-ASA/13-03-2019- Kadıköy Kozyatağı'nda Bayar Caddesi üzerindeki özel bir okulda çocukların oyun odasında yangın çıktı.
IHAAW123243-ASA/13-03-2019
- Kadıköy
Kozyatağı'nda Bayar Caddesi üzerindeki özel bir okulda çocukların oyun odasında yangın çıktı. 1 kadın dumandan etkilenirken, okul tahliye edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor. 13.03.2019 12: 32: 43 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:42 Kaynak: İHA
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