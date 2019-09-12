Son Dakika Haberleri: Kadıköy Lisesi'ndeki olaydan sonra duygulandıran görüntü.
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Kadıköy Lisesi'ndeki olaydan sonra duygulandıran görüntü.

1 saat önce

Kadıköy Lisesi'ndeki olaydan sonra duygulandıran görüntü.

Kadıköy Lisesi'ndeki olaydan sonra duygulandıran görüntü...Küçük kız çocuğu, yere düşürdüğü ekmeği üç kez öperek alıp poşetine koydu

KAYSERİ - İstanbul Kadıköy Lisesi'ne yeni başlayan öğrencilere simit atılması görüntüsünün ardından Kayseri'de bir ilkokul öğrencisinin yere düşen ekmeği üç defa öperek poşete koyması görenleri duygulandırdı.

İstanbul Kadıköy Lisesi'nde okula yeni başlayan öğrencilere simit atılması sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepki çeken görüntünün ardından Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde bir ilkokul öğrencisinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde markete gelen kız çocuğu, poşete koymaya çalıştığı ekmeği düşürüyor. Ekmeği hızla yerden alan küçük kız, ekmeği üç kere öperek alnına götürdükten sonra poşete koyuyor.

Güvenlik kamerasından görüntüleri izleyen market sahibi, "Son zamanlarda ekmeğe ve nimete saygı göstermeyenler varken, küçük çocuğun yere düşürdüğü ekmeği öperek alması beni duygulandırdı" diye konuştu.

Kadıköy Lisesi'ndeki olaydan sonra duygulandıran görüntü.

İstanbul, Kayseri, Kadıköy, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:17 Kaynak: İHA
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