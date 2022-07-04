Alkol alan şahsın da karşılık vermesi üzerine sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Çıkan kavgayı diğer yolcular ayırmaya çalıştı. Tren içerisinde bulunan kadın yolcular ise kısa süreli panik yaşadı.

Dün Kadıköy- Tavşantepe Metro hattında iddiaya göre metro içerisinde seyahat eden yolculardan birinin alkol aldığını gören bir vatandaş, sözlü uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA

Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kadıköy metrosunda 'alkol' tartışması kavgaya dönüştü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

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