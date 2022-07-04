Kadıköy metrosunda "alkol" tartışması kavgaya dönüştü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Kadıköy metrosunda "alkol" tartışması kavgaya dönüştü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

04.07.2022 14:13

Kadıköy'de metro içerisinde bir yolcu, başka bir bir yolcuya alkol aldığı gerekçesiyle uyarıda bulundu. İkili arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönerken yaşananlar o anlar da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün Kadıköy- Tavşantepe Metro hattında iddiaya göre metro içerisinde seyahat eden yolculardan birinin alkol aldığını gören bir vatandaş, sözlü uyarıda bulundu.

KAVGAYA DÖNDÜ

Alkol alan şahsın da karşılık vermesi üzerine sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Çıkan kavgayı diğer yolcular ayırmaya çalıştı. Tren içerisinde bulunan kadın yolcular ise kısa süreli panik yaşadı.

Kadıköy metroda alkol kavgası kamerada

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşlar, kavgaya karışan şahsı kontrol etmekte güçlük çekti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR (1)
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Kaynak: İHA

Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy metrosunda 'alkol' tartışması kavgaya dönüştü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy metrosunda "alkol" tartışması kavgaya dönüştü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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