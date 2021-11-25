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Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı - Son Dakika

Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı

25.11.2021 09:07

Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu.

Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, erkek elindeki bıçakla kadına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Şüpheli E.Y., İstanbul'da yakalandı. E.Y.'nin 20 adet suç kaydı olduğu anlaşıldı.

İstanbul Emniyet'inden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "24.11.2021 günü Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkek şahsın, bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğu görülmüştür. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahsı yakalamak için detaylı bir çalışma başlatılmıştır. Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y.(32) olduğu tespit edilmiştir." denildi.

(Abdul Samet Kaya - Aykut Zor-İHA)

Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı
Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı
Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı
Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı

İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı - Son Dakika
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