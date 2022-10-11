Kadıköy metrosunda kadınlara bıçak çeken zanlı 11 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy metrosunda kadınlara bıçak çeken zanlı 11 yıl hapis cezası aldı

11.10.2022 13:34

İstanbul Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Emrah Yılmaz'a 4 ayrı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Cezasında takdiri indirim uygulanmayan Yılmaz, karara itiraz ederek beraatini talep etti.

Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle yargılanan Emrah Yılmaz'a 4 ayrı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Yılmaz, duruşmada olaya ilişkin görüntülerin eksik olduğunu belirterek olayın başlangıç ve gelişme anını gösteren görüntülerin bulunmadığını, eksik delillerle yargılandığını savundu. Suçsuz olduğunu ifade eden Yılmaz, beraatini istedi.

Metroda kadın yolculara bıçak çekip hakarette bulunan sanığa 11 yıl hapis

HAFİF BİR SALDIRI DEĞİL

Katılanların avukatı Birsen Baş Topaloğlu ise dava konusu suçun hafif bir saldırı olmadığını, videoda sanığın herkese ayrı ayrı bıçakla saldırmaya çalıştığının görüldüğünü kaydetti. Topaloğlu, hakaretlerde bulunan sanığın elindeki bıçaklı halinden vagondaki diğer yolcuların da korktuğunu ve bu nedenle müdahale edemediklerini söyledi. Esasa ilişkin son sözü sorulan sanık Yılmaz, karşı tarafın danışıklı beyanda bulunduğunu, buna rağmen mağdur Azize Nur Kara'nın kendisinden şikayetçi olmadığını ifade ederek, "Kara, bana tekme atıldığını benim beyan etmem üzerine söylemiştir. Lehime olan hiçbir şeyden bahsetmemiştir. Başka ekleyecek husus yoktur." dedi.

METRODA BIÇAKLI SALDIRIYA 11 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Yılmaz'a "hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Cezayı, iki kişiye yönelik eylemi nedeniyle 1 yıl 5 ay 15 güne çıkaran mahkeme, sanığı "kasten yaralama" suçundan 6 ay, "silahla tehdit" suçundan 5 yıl 3 ay, "halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde tehdit" suçundan da 4 yıl hapisle cezalandırdı. Mahkeme, toplamda 11 yıl 2 ay 15 gün hapse mahkum edilen sanığın yargılama esnasında herhangi bir pişmanlık göstermemesi ve adli sicil kaydının bulunması sebebiyle cezalarda takdiri indirim yapmadı.

18 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Emrah Yılmaz'ın, 24 Kasım 2021'de Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekip hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği aktarılıyor. İddianamede, Emrah Yılmaz'ın "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

7 AY ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Tutuklu sanık Emrah Yılmaz, 10 Haziran'daki duruşmada tahliye edilmişti. Sanığın anneye yönelik şiddette bulunduğu ve açık cezaevinden kaçtığı gerekçesiyle tutuklu olduğu öğrenilmişti.

YORUMLAR
500
Süleyman Soylu'dan Kadıköy'deki Patlamaya İlişkin Açıklama: 'Evde Havaifişek Yapımında Kullanılan Malzeme, Tabanca Bulundu Ancak Terör Bağlantısı... Süleyman Soylu'dan Kadıköy'deki Patlamaya İlişkin Açıklama: 'Evde Havaifişek Yapımında Kullanılan Malzeme, Tabanca Bulundu Ancak Terör Bağlantısı... Son dakika haberi | Bakan Soylu: '(Kadıköy'de bir evde meydana gelen patlama) Patlamayla ilgili terör bağlantısı göremedik' Son dakika haberi | Bakan Soylu: '(Kadıköy'de bir evde meydana gelen patlama) Patlamayla ilgili terör bağlantısı göremedik'
Kaynak: AA

Öğretmenler Günü, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy metrosunda kadınlara bıçak çeken zanlı 11 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:05 Eski Alman bakandan skandal sözler: Üşüyorsanız kazak giyin ve üstüne bir kazak daha giyin
14:57 Metin Akpınar'dan tepki çeken sözler: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir
14:57 3 yaşındaki Meryem'in annesinin sevgilisinin istismarına uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Baba sinir krizi geçirdi
14:51 Çiğ süt tavsiye fiyatı üreticinin eline 8,5 lira geçecek şekilde belirlendi
14:51 Çanakkale'de 50 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek Assos ve Troya tünelleri açıldı
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı törende bakan yardımcısını uyardı: Kesme, kesme, sabırlı ol
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin perşembe günü bir araya gelecek
14:36 NASA'nın gönderdiği araç, Mars'ta "insan çöpü" buldu! Görüntü, sosyal medyada gündem oldu
14:27 Bakan Süleyman Soylu'nun muhabire verdiği cevaba Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden tepki: Gazeteciler kimsenin canı değildir
14:14 Şüpheli ifadeler veren iş arkadaşları gözaltına alındı! 20 yaşındaki Dilara'nın ölümü soruşturuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 15:47:46. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy metrosunda kadınlara bıçak çeken zanlı 11 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement