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Kadıköy metrosunda tartıştığı kadına bıçak çeken saldırgan yakalandı - Son Dakika

Kadıköy metrosunda tartıştığı kadına bıçak çeken saldırgan yakalandı

25.11.2021 09:32

Dün Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler yağdırdı. Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan polis tarafından gece yarısı evinde yakalandı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı Erkek şahıs tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu.

YAKALANMA ANI KAMERADA

O anlara ait görüntüler sosyal medyada infial yaratırken, adının E.Y. olduğu öğrenilen şüpheli E.Y., gece saat 02.30 sıralarında yakalandı. Operasyon anına ilişkin görüntüler de servis edildi.

Kadıköy metrosunda kadına bıçak çeken şahıs böyle yakalandı

SABIKASI KABARIK

E.Y.'nin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarından toplamda 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kadıköy metrosunda tartıştığı kadına bıçak çeken saldırgan yakalandı

Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy metrosunda tartıştığı kadına bıçak çeken saldırgan yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR (4)
  • Muhammet Günçe: Ulubatlı Hasan kardeşim neden serbest olduğu belli değil mi? Maalesef üzülerek söylüyorum bir kadın cinayeti daha işlesin diye serbest. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Bu tür insanların bırakın insanlara devlete kendisine faydası yok. Zararı var. Toplumdan iptal edilmeli. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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