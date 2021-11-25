Kadıköy metrosunda tartıştığı kadına bıçak çeken saldırgan yakalandı - Son Dakika

Kadıköy metrosunda tartıştığı kadına bıçak çeken saldırgan yakalandı

Dün Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler yağdırdı. Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan polis tarafından gece yarısı evinde yakalandı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı Erkek şahıs tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. YAKALANMA ANI KAMERADA O anlara ait görüntüler sosyal medyada infial yaratırken, adının E.Y. olduğu öğrenilen şüpheli E.Y., gece saat 02.30 sıralarında yakalandı. Operasyon anına ilişkin görüntüler de servis edildi. SABIKASI KABARIK E.Y.'nin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarından toplamda 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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