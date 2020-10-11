Kadıköy Moda Sahili kalabalığı havadan fotoğraflandı - Son Dakika

Kadıköy Moda Sahili kalabalığı havadan fotoğraflandı
11.10.2020 22:09
HAFTA içinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın ardından güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti.
HAFTA içinde İstanbul
'u etkisi altına alan sağanak yağışın ardından güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Moda
Sahili'ne akın etti. Vatandaşların sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymadıkları görüldü.
Hafta sonu güzel havayı fırsat bilenler Moda Sahili'ne akın etti. Sahili dolduran bazı vatandaşlar çimlerin üzerinde ve yanlarında getirdikleri taburelerde otururken, bazıları ise yürüyüş yaptı. Vatandaşların sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymadıkları görüldü. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve bekçiler sahilde dolaşarak vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.
- İstanbul
Son Dakika Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangın çıktı Rusya'da ilk gol geldi! Mert Günok, sert şutta topun filelerle buluşmasına engel olamadı Bursaspor Eski Başkanı Mestan, kendisini maç satma ile suçladığı Özer Hurmacı'yı mahkemeye veriyor Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek