Kadıköy-Moda Tramvay Hattında Seferler Yeniden Başladı

Kadıköy-Moda tramvay hattında seferler yeniden başladı.

Kadıköy-Moda tramvay hattında seferler yeniden başladı.



Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında yaşanan sorun giderildi.



Elektrik arızası nedeniyle bir süre yapılamayan T3 Kadıköy - Moda tramvay hattındaki seferlere, Metro İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından arızanın giderilmesiyle yeniden başlandı.



Kadıköy-Moda tramvay hattındaki seferler, hatta elektrik verilememesi nedeniyle bir süre gerçekleştirilememişti.

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