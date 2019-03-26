Kadıköy-Moda Tramvay Hattında Seferler Yeniden Başladı
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Kadıköy-Moda tramvay hattında seferler yeniden başladı.
Kadıköy-Moda tramvay hattında seferler yeniden başladı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında yaşanan sorun giderildi.
Elektrik arızası nedeniyle bir süre yapılamayan T3 Kadıköy - Moda tramvay hattındaki seferlere, Metro İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından arızanın giderilmesiyle yeniden başlandı.
Kadıköy-Moda tramvay hattındaki seferler, hatta elektrik verilememesi nedeniyle bir süre gerçekleştirilememişti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:37 Kaynak: AA
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