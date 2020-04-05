Son Dakika › Güncel › Kadıköy-Moda Tramvayı son seferlerini yapıyor - Son Dakika
Kadıköy-Moda Tramvayı son seferlerini yapıyor
6 saat önce
KORONAVİRÜSLE mücadelede İstanbullular evlerinde kaldı, toplu taşıma araçlarında yoğunluk azaldı.
KORONAVİRÜSLE mücadelede İstanbullular evlerinde kaldı, toplu taşıma araçlarında yoğunluk azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
sosyal medya hesabından Kadıköy- Moda
Tramvay, Taksim
Tünel Nostaljik Tramvay, ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferlerinin geçici olarak durdurulacağını açıkladı.
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Vatandaşların evde kalmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında yoğunluk azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, Taksim Tünel Nostaljik Tramvay, Kadıköy-Moda Tramvay, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı seferlerinin bugün 21.00'da geçici olarak durdurulacağını duyurdu. Kadıköy Meydanı ve Bahariye Caddesi'nde sessizlik hakimken, Kadıköy Moda tramvayı, boş kalan İstanbul sokaklarında bugün son seferlerini yapıyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:51 Kaynak: DHA
Son Dakika Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi Koronavirüs salgını günlerinde İstanbul'un barajları da alarm veriyor Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim