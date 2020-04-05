KADIKÖY-MODA TRAMVAYI SON SEFERLERİNİ YAPIYOR - Son Dakika

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Koronavirüsle mücadelede İstanbullular evlerinde kaldı, toplu taşıma araçlarında yoğunluk azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Kadıköy- Moda Tramvay, Taksim Tünel Nostaljik Tramvay, ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferlerinin geçici olarak durdurulacağını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Vatandaşların evde kalmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında yoğunluk azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, Taksim Tünel Nostaljik Tramvay, Kadıköy-Moda Tramvay, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı seferlerinin bugün 21.00'da geçici olarak durdurulacağını duyurdu. Kadıköy Meydanı ve Bahariye Caddesi'nde sessizlik hakimken, Kadıköy Moda tramvayı, boş kalan İstanbul sokaklarında bugün son seferlerini yapıyor.