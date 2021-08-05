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Kadıköy orman yangınlarıyla mücadeleye destek için üçüncü ekibini yolculadı - Son Dakika

Kadıköy orman yangınlarıyla mücadeleye destek için üçüncü ekibini yolculadı

05.08.2021 09:52
Kadıköy orman yangınlarıyla mücadeleye destek için üçüncü ekibini yolculadı, System.String[]

Kadıköy Belediyesi'nin olası afetlere karşı her zaman hazırlıklı olan arama kurtarma takımı BAK Kadıköy, yangın noktalarında çalışan ekibine takviye yaptı.

Kadıköy Belediyesi'nin olası afetlere karşı her zaman hazırlıklı olan arama kurtarma takımı BAK Kadıköy, yangın noktalarında çalışan ekibine takviye yaptı. Dün gece yola çıkan 9 kişilik BAK personeli, Marmaris'in Kızkumu ilçesinde bulunan ekiple sabah saatlerinde buluşup, bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdikten sonra yangın noktalarına gruplar halinde dağılarak, çalışmalara katıldı.

Yurt genelinde günlerdir sürmekte olan orman yangınları, afet noktalarına takviye edilen ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kadıköy Belediyesi, dün gece üçüncü ekibini yangından en çok etkilenen ilçelerden biri olan Marmaris'e uğurladı. Belediye'nin afet müdahalede eğitimli ve uzman personelinden oluşan arama kurtarma takımı BAK Kadıköy, aralarında 2 sağlık çalışanı üyesinin de bulunduğu 9 kişi ve bir ambulansla Marmaris'in Kızkumu ilçesine ulaştı. Yanlarında acil ihtiyaç malzemelerini de götüren ekip, orada günlerdir yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katılan diğer üyeleriyle buluştu. Ekip, sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri bilgilendirme toplantısının hemen ardından, yangın noktalarına gruplar halinde dağılarak, yangın müdahale çalışmalarına katıldı.

Kadıköy ekibi birçok yangın noktasında

Kadıköy Belediyesi, 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangınla mücadeleye destek için 43 kişiden oluşan ilk ekibini, yangın söndürme ve soğutma ekipmanlarıyla birlikte afet noktasına göndermişti. Yangınların Muğla'nın ilçelerinde de başlaması üzerine, ekipten bir grup, Muğla'ya geçmiş ve oradaki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katılmıştı. Geçtiğimiz günlerde, Spor Müdürlüğü'nün gönüllü ekipleri de destek vermek için afet noktalarına intikal etmişti. Yangının birçok noktada devam etmesi üzerine, belediye üçüncü ekibini de dün gece afet noktalarına uğurladı. Belediye'nin arama kurtarma takımı BAK Kadıköy ile birlikte, Veterinerlik, Sağlık, Sosyal Destek, Destek Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nden oluşan 67 personeli, yanlarında götürdüğü afet müdahale araçlarıyla, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destekte bulunuyor. Bugüne kadar 10 ayrı noktaya dağılıp çalışmalarını sürdüren ekip bir yandan da yangının tehdit ettiği yerleşim yerlerinde nöbet tutuyor, vatandaşlardan gelen yardım malzemelerinin dağıtımını gerçekleştiriyor ve yanlarında götürdükleri mobil ikram araçlarından su, çay, limonata, ayran gibi içecek ve yiyecek ikramında bulunuyor. Ekipte bulunan veteriner hekimler de yangından etkilenen hayvanlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, tedavi altına alıyor. - İSTANBUL

Kadıköy orman yangınlarıyla mücadeleye destek için üçüncü ekibini yolculadı
Kadıköy orman yangınlarıyla mücadeleye destek için üçüncü ekibini yolculadı
Kadıköy orman yangınlarıyla mücadeleye destek için üçüncü ekibini yolculadı
Kadıköy orman yangınlarıyla mücadeleye destek için üçüncü ekibini yolculadı
Kadıköy orman yangınlarıyla mücadeleye destek için üçüncü ekibini yolculadı

Kadıköy Belediyesi, Arama Kurtarma, Kadıköy, Yangın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kadıköy orman yangınlarıyla mücadeleye destek için üçüncü ekibini yolculadı - Son Dakika


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