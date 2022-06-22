Kadıköy Özgürlük Parkı'nda tiyatro keyfi, 1 Temmuz'da başlayacak

Kadıköy Belediyesinin destekleriyle Özgürlük Parkı'nda düzenlenecek tiyatro etkinliği kapsamında, 1 Temmuz- 15 Eylül tarihleri arasında 50'den fazla oyun sahnelenecek.
Oyunlar, Özgürlük Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda ve Tepe Sahne'de seyircilerin beğenisine sunulacak.
Gösterimler, Tatbikat Sahne'nin "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunuyla 1 Temmuz'da saat 21.00'de başlayacak.
Programdaki oyunlar arasında ayrıca Dostlar Tiyatrosu'ndan "Yaşamaya Dair", Ahmed Arif'in şiir, söyleşi ve mektuplarından uyarlanan "Şahdamarım", Baba Sahne'nin "Bir Baba Hamlet", Yolcu Tiyatro'nun "Gomidas", Boa Sahne'nin "Misket", Semaver Kumpanya'nın "Kuşlar" adlı yapıtı yer alıyor.
Tiyatro oyunlarının yanı sıra Doğu Demirkol, Emre Karayel, Zafer Algöz ve Can Yılmaz gibi oyuncuların stand-up gösterileri ve müzikaller de seyircilerle buluşacak.
Kadıköy Belediyesi internet sayfasında yer alan tiyatro oyunlarının bilgilerine "https://bit.ly/3Oc0u2R" linkinden ulaşılabilir.
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