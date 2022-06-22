Programdaki oyunlar arasında ayrıca Dostlar Tiyatrosu 'ndan "Yaşamaya Dair", Ahmed Arif 'in şiir, söyleşi ve mektuplarından uyarlanan "Şahdamarım", Baba Sahne'nin "Bir Baba Hamlet", Yolcu Tiyatro'nun "Gomidas", Boa Sahne'nin "Misket", Semaver Kumpanya'nın "Kuşlar" adlı yapıtı yer alıyor.

Kaynak: AA

Özgürlük Parkı, 1 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kadıköy Özgürlük Parkı'nda tiyatro keyfi, 1 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika

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