Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis göreve başladı - Son Dakika

Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis göreve başladı

20.03.2021 15:21
Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis göreve başladı, System.String[]

Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis, Kadıköy Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen törenle yeni görevine başladı.

Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis, Kadıköy Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen törenle yeni görevine başladı.

Törene Fener Rum Patriği Bartholomeos, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Vlasis, Yunanistan Eğitim ve Dinişleri Bakan Yardımcısı Zeta Makri, Sen Sinod Meclisi Genel Sekreteri Peder Grigorios ve Ukrayna, Kudüs, İskenderiye Ortodoks Kilisesi temsilcileriyle Türkiye'deki Hristiyan toplum temsilcileri ve Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan katıldı. Törende ayrıca bazı yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Patrik Bartholomeos tarafından yönetilen törende dualar edildi. Sen Sinod Meclisi Genel Sekreteri Peder Grigorios törende yaptığı konuşmada, meclisin aldığı yeni görev değişimi kararını okudu.

Patrik Bartholomeos konuşmasında, Kadıköy Metropolitliği'nin Ortodoks dünyasındaki öneminden bahsederek, davetlilere Adamakis'in özgeçmişi hakkında bilgi verdi. Adamakis ile çalışmaktan memnuniyet duyacağını dile getiren Bartholomeos, iyi dilek ve başarı temennisinde bulundu.

"Artık ben de bir Türkiyeliyim"

Sen Sinod Meclisi tarafından alınan kararla Fransa Metropolitliği görevini bırakarak Türkiye'ye gelen Emmanuel Adamakis de konuşmasını Türkçe, Yunanca, Fransızca ve İngilizce yaptı.

Girit'te doğduğunu, Yunanistan, Fransa ve ABD'de okuduğunu, Belçika ve Fransa'da görev yaptığını anlatan Adamakis, şunları söyledi:

"40 yıllık ruhani hayatımı artık İstanbul'da, Ekümenik Patrikhanemizin bulunduğu bu

asil şehirde Kadıköy Metropoliti olarak devam edeceğim. Vatandaşlığa beni kabul eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne şükranlarımı sunarım. Artık ben de bir Türkiyeli, bir İstanbullu ve bir Kadıköylüyüm. Beni aranıza kabul ettiğiniz ve bugünkü törene teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı

teşekkür ederim. Yeni görevimi en iyi şekilde yapabilmem için hepinizin dualarına ihtiyacım var. Yeni ve umutlu bir yolculuğa başlıyoruz. Barış, sevgi, anlayış ve diyaloğun hakim olduğu bir dünya için el ele vereceğiz."

Ortodoks Kilisesi, Ortodoks, Kadıköy, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis göreve başladı - Son Dakika


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