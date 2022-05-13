Kadıköy Sahili'nde kayalıklara düşürdüğü telefon kulaklığını almaya çalışırken sıkışan bir kişi 3 buçuk saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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Kadıköy Sahili'nde kayalıklara düşürdüğü telefon kulaklığını almaya çalışırken sıkışan bir kişi 3 buçuk saat sonra kurtarıldı

13.05.2022 02:38

Kadıköy Sahili'nde kayalıklara düşürdüğü telefon kulaklığını almaya çalışırken sıkışan bir kişi 3 buçuk saat sonra kurtarıldı Kadıköy Sahili'nde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi kayaların arasına düşürdüğü cep telefonu kulaklığını almaya çalışırken sıkışarak mahsur kaldı.

Kadıköy Sahili'nde kayalıklara düşürdüğü telefon kulaklığını almaya çalışırken sıkışan bir kişi 3 buçuk saat sonra kurtarıldı

İSTANBUL - Kadıköy Sahili'nde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi kayaların arasına düşürdüğü cep telefonu kulaklığını almaya çalışırken sıkışarak mahsur kaldı. Kayaların arasında sıkışarak mahsur kalan genç adam yaklaşık 3 buçuk saatlik bir kurtarma operasyonunun ardından ekiplerin müdahalesi ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 22.15 sıralarında Kadıköy Moda Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Güven Moğul isimli bir kişi oturduğu kayalıklarda cep telefonunu kulaklığını düşürdü. Düşen kulaklığı almaya çalışan Moğul, kayalıkların arasına baş aşağı vaziyette sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede sahile gelen itfaiye ekipleri kesici alet kullanarak kayaları ayırmaya çalıştı.

Kayalar vinç ve iş makinesi yardımıyla kaldırıldı

Zamanla yarışan ekiplere olay yerine gelen vinç ve iş makinesi de katıldı. Önce iş makinesi tarafından tonlarca ağırlığındaki kayalar azaltılırken ardından olay yerine getirilen vinç aracı ile sıkışan adamın etrafındaki kayalar halat yardımıyla kaldırıldı. Kayalara baş aşağı vaziyette sıkışan 21 yaşındaki Güven Moğul'u kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı.

Kayalara sıkışan genç 3 buçuk saat sonra kurtarıldı

Ekiplerin yaklaşık 3 buçuk saat süren çalışmalarının ardından kayalıklara sıkışan 21 yaşındaki Güven Moğul mahsur kaldığı yerden yaralı halde çıkarılarak sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kadıköy Sahili'nde kayalıklara düşürdüğü telefon kulaklığını almaya çalışırken sıkışan bir kişi 3 buçuk saat sonra kurtarıldı
Kadıköy Sahili'nde kayalıklara düşürdüğü telefon kulaklığını almaya çalışırken sıkışan bir kişi 3 buçuk saat sonra kurtarıldı
Kadıköy Sahili'nde kayalıklara düşürdüğü telefon kulaklığını almaya çalışırken sıkışan bir kişi 3 buçuk saat sonra kurtarıldı
Kadıköy Sahili'nde kayalıklara düşürdüğü telefon kulaklığını almaya çalışırken sıkışan bir kişi 3 buçuk saat sonra kurtarıldı
Kadıköy Sahili'nde kayalıklara düşürdüğü telefon kulaklığını almaya çalışırken sıkışan bir kişi 3 buçuk saat sonra kurtarıldı

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Kadıköy, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy Sahili'nde kayalıklara düşürdüğü telefon kulaklığını almaya çalışırken sıkışan bir kişi 3 buçuk saat sonra kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy Sahili'nde kayalıklara düşürdüğü telefon kulaklığını almaya çalışırken sıkışan bir kişi 3 buçuk saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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