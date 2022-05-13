KADIKÖY SAHİLİNDE KAYALIKLARA SIKIŞTI: 3,5 SAAT KURTARILMAYI BEKLEDİ - Son Dakika
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KADIKÖY SAHİLİNDE KAYALIKLARA SIKIŞTI: 3,5 SAAT KURTARILMAYI BEKLEDİ

13.05.2022 03:09
KADIKÖY SAHİLİNDE KAYALIKLARA SIKIŞTI: 3,5 SAAT KURTARILMAYI BEKLEDİ

KADIKÖY Moda sahilinde kayalıkların arasına düşürdüğü kulaklığını almaya çalışırken baş aşağı şekilde sıkışan genç, itfaiye ekiplerinin 3,5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

KADIKÖY Moda sahilinde kayalıkların arasına düşürdüğü kulaklığını almaya çalışırken baş aşağı şekilde sıkışan genç, itfaiye ekiplerinin 3,5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Olay saat 22: 15 sıralarında Kadıköy Moda sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen Güven Moğul(21), kayalıklarda yürürken kulaklığını kayaların arasına düşürdü. Kulaklığını almaya çalışırken kayaların arasına sıkışan genç, 3,5 saat kayaların arasında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzun süren çalışmaların ardından kayaların kaldırılmasına karar veren ekipler, olay yerine iş makinası ve vinç çağırdı. Kayaların arasına sıkışan gence ulaşmak için tonlarca ağırlıktaki taşlar, vinç ve iş makinesi yardımıyla tek tek kaldırıldı. 3,5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan Moğul, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayda yaralanan Murat Moğul, yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.(DHA)

KADIKÖY SAHİLİNDE KAYALIKLARA SIKIŞTI: 3,5 SAAT KURTARILMAYI BEKLEDİ
KADIKÖY SAHİLİNDE KAYALIKLARA SIKIŞTI: 3,5 SAAT KURTARILMAYI BEKLEDİ
KADIKÖY SAHİLİNDE KAYALIKLARA SIKIŞTI: 3,5 SAAT KURTARILMAYI BEKLEDİ
KADIKÖY SAHİLİNDE KAYALIKLARA SIKIŞTI: 3,5 SAAT KURTARILMAYI BEKLEDİ

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İtfaiye, Kadıköy, Moda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY SAHİLİNDE KAYALIKLARA SIKIŞTI: 3,5 SAAT KURTARILMAYI BEKLEDİ - Son Dakika


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