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KADIKÖY SAHİLİNDE TEKNE BATTI

2 saat önce

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHAKadıköy Sahili'nde içinde 5 kişinin olduğu tekne battı.

KADIKÖY SAHİLİNDE TEKNE BATTI, System.String[]

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Kadıköy Sahili'nde içinde 5 kişinin olduğu tekne battı. Denizde mahsur kalan kişileri Kıyı Emniyeti ekipleri, kurtararak, kıyıya çıkardı.
Kadıköy Haydarpaşa mendirek açıklarında saat 15.30 sıralarında içinde 5 kişinin olduğu öğrenilen tekne battı. Teknenin battığını görenler durumu polise ve kıyı emniyetine haber verdi. Denize düşen 1'i çocuk 5 kişiyi Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler, kurtararak, kıyıya çıkardı. Denizden kurtarılanlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Kadıköy sahilinden görüntüler
-Kıyı emniyeti teknesinden görüntü
-Genel ve detaylar


 


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:40 Kaynak: DHA
DHA, Kadıköy, Güncel
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