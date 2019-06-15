Kadıköy sahilinde tekne battı
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Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA-KADIKÖY Sahili'nde içinde 5 kişinin olduğu tekne battı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:55 Kaynak: DHA
Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA-KADIKÖY Sahili'nde içinde 5 kişinin olduğu tekne battı. Denizde mahsur kalan kişileri Kıyı Emniyeti ekipleri, kurtararak, kıyıya çıkardı.
Kadıköy Haydarpaşa mendirek açıklarında saat 15.30 sıralarında içinde 5 kişinin olduğu öğrenilen tekne battı. Teknenin battığını görenler durumu polise ve kıyı emniyetine haber verdi. Denize düşen 1'i çocuk 5 kişiyi Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler, kurtararak, kıyıya çıkardı. Denizden kurtarılanlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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