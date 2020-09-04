Kadıköy semt pazarında koronavirüs denetimi - Son Dakika

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen koronavirüs tedbirleri kapsamında Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan'ın da katılımıyla, Kozyatağı Semt Pazarı'nda denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Kozyatağı Mahallesi Semt Pazarı'na gelerek denetimde bulundu. Pazarın girişine dezenfekte cihazı konulurken, alışveriş için gelen vatandaşların ateşi de ölçüldü. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı avukat Onur Temurlenk ile gıda mühendisi, zabıta, mahalle muhtarı ve meslek odalarından yetkililerin de katıldığı denetim sırasında kaymakam Özarslan, pazarcı esnafı ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunurken, vatandaşların ve esnafın, ürünleri elle değil, eldivenle seçmelerini istedi. Bu arada bir zabıta memuru tarafından da, kurallara uyulması konusunda pazarın içinde sık sık anons yapıldı.