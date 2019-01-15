Son Dakika Haberleri: Kadıköy Suadiye'de Vinç Devrildi.

Kadıköy Suadiye'de Vinç Devrildi.

1 saat önce

IHAAW134022-ASA/15-01-2019- Kadıköy Suadiye'de vinç devrildi.

Kadıköy Suadiye'de Vinç Devrildi., System.String[]
IHAAW134022-ASA/15-01-2019

- Kadıköy Suadiye'de vinç devrildi. Ölen ya da yaralanan olmazken, adeta şaha kalkan vinci düzeltme çalışmaları devam ediyor. 15.01.2019 13: 40: 22 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:46 Kaynak: İHA

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