Kadıköy Suadiye'de Vinç Devrildi.
1 saat önce
IHAAW134022-ASA/15-01-2019- Kadıköy Suadiye'de vinç devrildi.
IHAAW134022-ASA/15-01-2019
- Kadıköy Suadiye'de vinç devrildi. Ölen ya da yaralanan olmazken, adeta şaha kalkan vinci düzeltme çalışmaları devam ediyor. 15.01.2019 13: 40: 22 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:46 Kaynak: İHA
Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi
Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı
Gerdek Gecesi Eşinden Dayak Yiyen Merve Öğretmen, Hikayesiyle Kan Dondurdu
Öğrencinin Ders Notuyla İlgili Öğretim Görevlisi ile Bölüm Başkanının Arasındaki Tartışma, Trakya Üniversitesini Karıştırdı