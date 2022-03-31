Kadıköy-Tavşantepe metrosunda arıza giderildi, seferler başladı - Son Dakika
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Kadıköy-Tavşantepe metrosunda arıza giderildi, seferler başladı

31.03.2022 07:58

Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında teknik arıza nedeniyle sabah 06.00 civarında yaklaşık 1 saat sefer yapılamadı. Metrodaki arıza bir saat içinde giderildi ve araçlar seferlerine başladı.

Sabah saat 06.00 sıralarında seferlerine başlayan M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi. Duyuru Metro İstanbul'un sosyal medya kanallarından yapıldı.

Seferlerine sabah saat 06.00 sıralarında seferlerine başlayan M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandı.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda arıza giderildi, seferler başladı

Metro İstanbul'un sosyal medya kanallarından yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" denildi. Arıza nedeniyle duran seferler, sabah işe giden İstanbulluları zor durumda bıraktı. Metroyu kullanmak için istasyonlara gelenler geri dönmek zorunda kaldı.

Metro İstanbul'da saat 07.00'ye doğru yapılan ikinci açıklamada, seferlerin yeniden yapılmaya başlandığı duyuruldu.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda arıza! Seferler aksadı, işe gitmek isteyenler mağdur oldu


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İstanbul, Kadıköy, Medya, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadıköy-Tavşantepe metrosunda arıza giderildi, seferler başladı - Son Dakika


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