Kadıköy-Tavşantepe metrosunda arıza giderildi, seferler başladı - Son Dakika

Sabah saat 06.00 sıralarında seferlerine başlayan M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi. Duyuru Metro İstanbul'un sosyal medya kanallarından yapıldı.
Seferlerine sabah saat 06.00 sıralarında seferlerine başlayan M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandı.
Metro İstanbul'un sosyal medya kanallarından yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" denildi. Arıza nedeniyle duran seferler, sabah işe giden İstanbulluları zor durumda bıraktı. Metroyu kullanmak için istasyonlara gelenler geri dönmek zorunda kaldı.
Metro İstanbul'da saat 07.00'ye doğru yapılan ikinci açıklamada, seferlerin yeniden yapılmaya başlandığı duyuruldu.
Kaynak: DHA
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