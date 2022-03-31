İSTANBUL-KADIKÖY-TAVŞANTEPE METROSUNDA ARIZA NEDENİYLE SEFERLER YAPILAMIYOR - Son Dakika
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İSTANBUL-KADIKÖY-TAVŞANTEPE METROSUNDA ARIZA NEDENİYLE SEFERLER YAPILAMIYOR

31.03.2022 06:53

Anadolu yakasının önemli ulaşım ağlarından Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında teknik arıza yaşandığı bildirildi.

Anadolu yakasının önemli ulaşım ağlarından Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında teknik arıza yaşandığı bildirildi. Arıza nedeniyle seferler yapılamazken, metroyu kullanmak için istasyonlara gelenler geri döndü.

Sabah saat 06.00 sıralarında seferlerine başlayan M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi. Duyuru Metro İstanbul'un sosyal medya kanallarından yapıldı. Açıklamada, "M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" denildi. Arıza nedeniyle duran seferler, sabah işe giden İstanbulluları zor durumda bıraktı. Metroyu kullanmak için istasyonlara gelenler geri dönmek zorunda kaldı.

İSTANBUL-KADIKÖY-TAVŞANTEPE METROSUNDA ARIZA NEDENİYLE SEFERLER YAPILAMIYOR
İSTANBUL-KADIKÖY-TAVŞANTEPE METROSUNDA ARIZA NEDENİYLE SEFERLER YAPILAMIYOR
İSTANBUL-KADIKÖY-TAVŞANTEPE METROSUNDA ARIZA NEDENİYLE SEFERLER YAPILAMIYOR

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KADIKÖY-TAVŞANTEPE METROSUNDA ARIZA NEDENİYLE SEFERLER YAPILAMIYOR - Son Dakika


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