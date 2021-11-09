Kadıköy-Tavşantepe metrosunda seferler gecikmeli yapılıyor - Son Dakika

Kadıköy-Tavşantepe metro hattının Tavşantepe-Kartal istasyonları arasındaki seferlerinin gecikmeli yapıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle Tavşantepe-Kartal istasyonları arasında seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." denildi.

Sabah erken saatlerde başlayan seferlerdeki gecikme nedeniyle Kartal yönündeki istasyonlarda yoğunluk yaşanıyor.