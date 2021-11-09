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Kadıköy-Tavşantepe metrosunda seferler gecikmeli yapılıyor - Son Dakika

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda seferler gecikmeli yapılıyor

09.11.2021 09:32
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda seferler gecikmeli yapılıyor

Kadıköy-Tavşantepe metro hattının Tavşantepe-Kartal istasyonları arasındaki seferlerinin gecikmeli yapıldığı bildirildi.

Kadıköy-Tavşantepe metro hattının Tavşantepe-Kartal istasyonları arasındaki seferlerinin gecikmeli yapıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle Tavşantepe-Kartal istasyonları arasında seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." denildi.

Sabah erken saatlerde başlayan seferlerdeki gecikme nedeniyle Kartal yönündeki istasyonlarda yoğunluk yaşanıyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy-Tavşantepe metrosunda seferler gecikmeli yapılıyor - Son Dakika


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