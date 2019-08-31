Son Dakika Haberleri: Kadıköy; Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 47 maçtır düşmedi!
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Kadıköy; Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 47 maçtır düşmedi!

3 saat önce

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Kadıköy; Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 47 maçtır düşmedi!, System.String[]

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. 47 maçtır Kadıköy'de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, bu seriyi devam ettirmenin, Trabzonspor ise 8 bin 45 gün sonra Saraçoğlu'ndan zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.


Süper Lig'e 2'de 2 yaparak iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, yarın sahasında 21.45'te Trabzonspor'u konuk edecek. Kritik mücadelede düdük ise Fırat Aydınus'ta olacak. Evinde Trabzonspor'a karşı 22 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayan sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 12 galibiyet, 10 da beraberlik çıkardı. Trabzonspor ise Kadıköy'deki son galibiyetini 23 Ağustos 1997'de 3-1'lik skorla aldı. Öte yandan Fenerbahçe, bordo-mavilerle evinde oynadığı son 7 maçın 6'sından sahadan beraberlikle ayrılık 1 de galibiyet çıkardı.


Kadıköy 47 maçtır düşmüyor


Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı yenilmeme serisi ise 47 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda taraftarı önünde 25 galibiyet alırken, 22 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Kadıköy'de Trabzonspor 14 maçlık yenilmezlik serisi ile Fenerbahçe ise 6 maçlık galibiyet serisi ile çıkacak.


Vedat Muriqi bir ilk peşinde


Geçtiğimiz sezonu gol krallığında Diagne'nin ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Kosovalı skoreri Vedat Muriqi, ilk iki haftada 2 kere gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla geçtiğimiz sezonun son dört haftası ve sarı-lacivertli forma ile de yeni sezonun ilk iki haftasında fileleri havalandıran ve 6 maçtır gol sevinci yaşayan Muriqi, kariyerinde Trabzonspor'a karşı 5 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Kosovalı golcünün kariyerinde ise hiç Trabzonspor galibiyeti bulunmuyor.


Yanal, Karaman'a karşı ilk zaferlerini istiyor


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'a karşı hiç galibiyet sevinci yaşayamadı. Kariyerlerinde birbirlerine kaşı 2 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcılar, yarın 3. kez kozlarını paylaşacak. Karaman, 2008 yılında Konyaspor'un başında Yanal'a karşı galibiyet sevinci yaşarken, Yanal ise geçen sene Kadıköy'de oynanan son maçta sahadan beraberlikle ayrılmıştı. - İSTANBUL

Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:56 Kaynak: İHA
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