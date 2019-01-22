Son Dakika Haberleri: Kadıköy'ü Savaş Alanına Çeviren Kaza Kamerada

Kadıköy'ü Savaş Alanına Çeviren Kaza Kamerada

5 dakika önce

- (Özel Haber) Kadıköy'ü savaş alanına çeviren kaza kamerada Karşı yöne geçti otomobil, otobüs ve kamyona çarptı Ortalık savaş alanına döndüİSTANBUL - Kadıköy'de bilinmeyen bir nedenden sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç önce bir otomobile, ardından otobüs ve kamyona çarptı.

- (Özel Haber) Kadıköy'ü savaş alanına çeviren kaza kamerada
Karşı yöne geçti otomobil, otobüs ve kamyona çarptı
Ortalık savaş alanına döndü

İSTANBUL - Kadıköy'de bilinmeyen bir nedenden sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç önce bir otomobile, ardından otobüs ve kamyona çarptı. Aracın karşı yöne geçişi ve yaşanan panik kameralara yansırken, ortalık savaş alanına döndü.
Kadıköy'de kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde giden sürücü bilinmeyen bir nedenden araç hakimiyetini kaybetti.Sürücü önce bir otomobile ardından otobüse çarptı. Araç ardından bir kamyonun altına girerek durdu. Ortalık adeta savaş alanına dönerken, kaz anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde araç hızla karşı yöne geçiyor . Bu sırada araç hızla araçlara çarpıyor. Vatandaşlar ise panik içinde kaçıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:11 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocaeli Tem Otoyolu İstanbul İstikameti Ulaşıma Kapandı Seyir Halindeki Otomobilde 12 Kişinin Yolculuk Yaptığını Görenler Şaşkına Döndü

Bebeğinin Ölümüne Neden Olan Anne, Kendini 'Hayvanseverim' Diye Savundu Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 12:16:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'ü Savaş Alanına Çeviren Kaza Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]