Kadıköy'ü Savaş Alanına Çeviren Kaza Kamerada
5 dakika önce
- (Özel Haber) Kadıköy'ü savaş alanına çeviren kaza kamerada Karşı yöne geçti otomobil, otobüs ve kamyona çarptı Ortalık savaş alanına döndüİSTANBUL - Kadıköy'de bilinmeyen bir nedenden sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç önce bir otomobile, ardından otobüs ve kamyona çarptı.
- (Özel Haber) Kadıköy
'ü savaş alanına çeviren kaza kamerada
Karşı yöne geçti otomobil, otobüs ve kamyona çarptı
Ortalık savaş alanına döndü
İSTANBUL - Kadıköy'de bilinmeyen bir nedenden sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç önce bir otomobile, ardından otobüs ve kamyona çarptı. Aracın karşı yöne geçişi ve yaşanan panik kameralara yansırken, ortalık savaş alanına döndü.
Kadıköy'de kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde giden sürücü bilinmeyen bir nedenden araç hakimiyetini kaybetti.Sürücü önce bir otomobile ardından otobüse çarptı. Araç
ardından bir kamyonun altına girerek durdu. Ortalık adeta savaş alanına dönerken, kaz anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde araç hızla karşı yöne geçiyor . Bu sırada araç hızla araçlara çarpıyor. Vatandaşlar ise panik içinde kaçıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:11 Kaynak: İHA
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