Kadıköy'ün antikacılar çarşısı uzun bir aradan sonra kapılarını tekrar açtı - Son Dakika

Kadıköy'ün antikacılar çarşısı uzun bir aradan sonra kapılarını tekrar açtı

Kadıköy'ün antikacılar çarşısı uzun bir aradan sonra kapılarını tekrar açtı Yaşanmışlıkların izlerini taşıyan objelerin sergilendiği Kadıköy Antika Çarşısı, antikaya merakı olanların geçmişte yolculuğa götürüyor.

Kadıköy'ün antikacılar çarşısı uzun bir aradan sonra kapılarını tekrar açtı

İSTANBUL - Yaşanmışlıkların izlerini taşıyan objelerin sergilendiği Kadıköy Antika Çarşısı, antikaya merakı olanların geçmişte yolculuğa götürüyor. Pandemi sürecinde bir süre kapalı olan antika çarşısı yeniden kapılarını aralayarak ziyaretçilerini bekliyor.

Eski zamanlara ait, nadir bulunan ve yıllar geçtikçe değeri artan eşyalar onları toplayan antikacılar sayesinde Kadıköy'de Sevimli iş hanında ziyaretçilerini bekliyor. Antikacılar çarşısında insan geçmişin izlerini taşıyan bir serüvene çıkıyor, Madeni paralar, kartpostallar, daktilolar, saatler, takılar ve daha nicesi yanından geçenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Ziyaretçiler pasajın içine bir yürüyüş yaparak hem maddi hem manevi pek çok kıymetli eşyayla karşılaşabiliyor.

Kültür ve sanatın buluştuğu yer

Kadıköy Antikacılar çarşısında esnaf olan Antikacı Muzaffer Salih, "Antikacılar çarşısını ziyaret edecekler, insanlık kültür mirasının yakın dönemine ait sanat ağırlıklı örneklerini ve Avrupanın yanı sıra Anadolu uygarlık ve kültürel mirasını gösteren etnografik bir çok ürünü pasajda bulabilirler. Çarşıda mobilyadan, mutfağa kadar her türlü ürün çeşidi tablo, takı, tesbih, kapı, kilit, anahtara kadar envai çeşit ürünü fazlasıyla pasajımızda yer almaktadır. İstanbul Medeniyetin başkenti olmuş, Avrupa'da çağ açıp çağ kapanmış bir yer, buradaki eserler İstanbullulara tabiki hitap eder. Geçmişten geleceğe İstanbul masalı derler ya hani burada yeni başlayan efsane bir zaman yolculuğu olarak kültür ve sanatın buluştuğu bir yer diyebiliriz" diye konuştu.

İstanbulluları eşsiz nostalji yolcuğu için ziyarete bekliyoruz

Antikacılar çarşısını ziyaret her türkü ürünü bulabileceklerini ifaden Antikacı Alpaslan Yavuz, "Kadıköy'de bulunan bu çarşı pasajda evlerinde kullanabilecekleri her türlü malzeme var. Burada bulunan ürünler 19 yüzyıldan başlayarak günümüze kadar olan her türlü ürünü kapsıyor. Pasajda aklınıza gelecek antika değeri taşıyan her şey var. Vatandaşları pasaja girdiğinde bir nostalji rüzgarı karşılıyor. İnsanlar burada çocukluklarına, eskiye gidiyorlar. Pasajda bulunan ürünlere bakarak bizde vardı, dedemlerde aynısı vardı diye söylüyorlar. İstanbulda yaşayan tüm vatandaşlarımızı iş hanımıza bekliyoruz. İstanbullular burada kendisine ait, geçmişine ait bir şeyler bulabilirler. Buraya gelerek gezmelerini, ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan zaman geçtikçe insanın ihtiyaçları ve istekleri değişse de eskiye duyulan merak ve özlem devam ediyor. Yaşanmışlıklara şahitlik eden her bir kıymetli parça Kadıköy'de Antika çarşısında ziyaretçilerini bekliyor.

Kadıköy'ün antikacılar çarşısı uzun bir aradan sonra kapılarını tekrar açtı

İstanbul, Kadıköy, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'ün antikacılar çarşısı uzun bir aradan sonra kapılarını tekrar açtı - Son Dakika

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