Kadıköy'ün ışıltısı pandemi sürecinde moral kaynağı oluyor - Son Dakika

Kadıköy'ün ışıltısı pandemi sürecinde moral kaynağı oluyor

16.12.2020 12:57
Kadıköy'ün ışıltısı pandemi sürecinde moral kaynağı oluyor, System.String[]

Kadıköy sokakları yeni yıla sayılı günler kala rengarenk ışıklar ve dev heykel süslemeleri ile pandemi sürecinden bunalanlara moral kaynağı oluyor.

Kadıköy sokakları yeni yıla sayılı günler kala rengarenk ışıklar ve dev heykel süslemeleri ile pandemi sürecinden bunalanlara moral kaynağı oluyor. Ayrıca İstanbul'u sanat ve ışıkla buluşturan İstanbul The Lights Festivali de Kadıköy'ü aydınlatıyor.

Kadıköy Belediyesi, yeni yıla sayılı günler kala Kadıköy'ün sokaklarını görsel bir şölene çevirdi. Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan bu zor günlerde bir nebze moral olsun diye sokaklar rengarenk ışıklarla süslenirken, yılbaşı temalı dev heykeller de Kadıköy'ün sokaklarında yerini aldı. Bağdat Caddesi, Tarihi Çarşı, Bahariye Caddesi, Altıyol Boğa ve Kadıköy'ün daha birçok noktasında kardan adam heykelleri, rengarenk ışıklarla süslenmiş çam ağacı heykelleri, yılbaşı pastası, yılbaşı topları, bir birinden renkli hediye paketleri gibi süslemelere rastlamak mümkün.

Sanat ışıkla buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mecra ve tanıtım desteği sağladığı, Çağdaş İstanbul Vakfı tarafından İstanbul genelinde hayata geçirilen İstanbul The Lights Festivali'nin eserleri de Kadıköy'ü aydınlatıyor. İstanbul'u dev bir dijital sanat platformuna dönüştürecek festival 3 Ocak'a kadar İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sürecek. Uluslararası tanınmışlığı olan Güvenç Özel, Ouchhh ve Memo Akten gibi dijital sanatlar alanında üretim yapan 53 sanatçının eserleri 59 farklı noktada sergileniyor. Festival kapsamında Kadıköy Bağdat Caddesi'ne yerleştirilen Ouchhh'un 6 metre yüksekliğindeki AI MONOLITH dijital heykeli LED ekranların bir araya gelmesinden oluşuyor. Festivalin Kadıköy uygulamaları başlıca: Bağdat Caddesi'nde kurulan Al Monolith Heykeli civarında kurulan 6 adet ışıklandırma kemeri; Caddebostan, Bostancı, Kadıköy Meydanı, Yoğurtçu Parkı noktalarında artırılmış gerçeklik heykelleri ve Moda'da 4 bina cephesine illüstrasyon şeklinde olacak. Ayrıntılı bilgiye İstanbul The Lights'ın web sayfasından ulaşılabilir.

Potlaç kadın girişimi de yılbaşına hazır

Kadıköy Belediyesi'nin destek verdiği Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde de kadınlar el emeği ürettikleri yılbaşı hediyeleri ile yılbaşına hazır. Feneryolu Mahallesi'nde bulunan Potlaç Dükkan'da yeni yılda sevdiklerine hediye almak isteyenler için özel tasarım keçe, ahşap, resim, seramik, takı, amigurumi, bez bebek, miyuki, kanaviçe, cam gibi bir birinden renkli hediyelik ürünler bulmak mümkün. - İSTANBUL

Kadıköy'ün ışıltısı pandemi sürecinde moral kaynağı oluyor
Kadıköy'ün ışıltısı pandemi sürecinde moral kaynağı oluyor
Kadıköy'ün ışıltısı pandemi sürecinde moral kaynağı oluyor
Kadıköy'ün ışıltısı pandemi sürecinde moral kaynağı oluyor
Kadıköy'ün ışıltısı pandemi sürecinde moral kaynağı oluyor
Kadıköy'ün ışıltısı pandemi sürecinde moral kaynağı oluyor

İstanbul, Kadıköy, Heykel, Bağdat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'ün ışıltısı pandemi sürecinde moral kaynağı oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacak Tartıştığı kadını lüks rezidansta perde zinciriyle boğarak öldürmüştü! Katilin müebbet hapsi isteniyor Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı
Daniel Sturridge Aston Villa ile sözleşme imzalamak üzere Daniel Sturridge Aston Villa ile sözleşme imzalamak üzere         
12:02
Sevgililerin şantaj davası! İş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını, cinsel ilişki videosunu yaymakla tehdit etmiş Sevgililerin şantaj davası! İş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını, cinsel ilişki videosunu yaymakla tehdit etmiş         
11:29
Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı         
11:07
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek         
10:47
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar         
10:24
İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar         
10:12
İBB, barajlardaki doluluk oranının alarm vermesine rağmen yağmurlu havada çimleri suladı İBB, barajlardaki doluluk oranının alarm vermesine rağmen yağmurlu havada çimleri suladı         
09:58
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 13:06:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy'ün ışıltısı pandemi sürecinde moral kaynağı oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei