Kadıköy'ün Kapısı 24 Saat Açık Kütüphanesi

İstanbullulara 1969 yılından bu yana hizmet veren Kadıköy Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesi'nde okurlar, günün her saatini okuyarak değerlendirebiliyor.İnternet erişim merkezi, süreli yayınlar bölümü ve çocuk bölümü de bulunan kütüphane, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren kütüphaneleri arasına girdi.Bakanlık tarafından her ay yüze yakın süreli yayının da gönderildiği kütüphanede ayrıca, Kaymakamlığın sağladığı destekle saat 22.00 ve 02.00'de çay ve simit ikramı da yapılmaya başlandı.Haftanın her günü ve günün her saati açık olma uygulamasına Kasım ayında başlanan kütüphane, kitap okumak ve ders çalışmak isteyen vatandaşların tercihi oldu.Kadıköy'ün Rasimpaşa mahallesindeki Nüzhetefendi Caddesinde hizmet veren kütüphaneyi, sadece geçen sene 41 binden fazla okuyucu ziyaret etti.Binlerce kitaba ev sahipliği yapıyorKadıköy Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesi'nin her meslek ve yaş grubundan ziyaretçileri, sabahın erken saatlerinden gecenin ilerleyen vakitlerine kadar kitap okuma fırsatı buluyor.Geçen yıl 10 bine yakın üyesine 6 binden fazla ödünç kitap veren kütüphane 36 binden fazla kitabı barındırıyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "kütüphanelerin iyileştirmesi ve süresiz hizmet vermesi" talimatıyla İstanbul genelinde kütüphanelerin kesintisiz 7 gün 24 saat hizmet uygulamasının yaygınlaşması, okuyucular tarafından ilgi görmeye devam ediyor.