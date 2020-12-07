Kadıköy'ün simgelerinden Rexx Sinemasının yıkım süreci başladı - Son Dakika

- Kadıköy'ün simgelerinden Rexx Sinemasının yıkım süreci başladı

İSTANBUL - Kadıköy'ün simgelerinden biri olan Rexx Sineması'nın yıkım çalışmalarına başlandı. Çevresi metal saclarla çevrili olan Rexx Sineması'nın yıkılacağını duyan Kadıköylüler üzüntülerini dile getirerek sinemanın yıkılmaması gerektiğini belirti.

Kadıköy'ün simge yerlerinden biri olan 59 yıllık tarihe sahip Rexx Sinemasının yıkım çalışmalarına başlandı. Yerli ve yabancı binlerce filme ev sahipliği yapan sinemanın etrafı metal saclarla kapatıldı.

Sinemanın işletmecisi Viron Anas, mart ayının sonunda kira bedelinin yüksek olduğunu söyleyerek masraflarını karşılayamadığı için sinemayı kapatmaya karar vermişti. Mal sahibi Rum Ortodoks Vakfı ise üç senedir kira zammı yapmadıklarını ancak binanın depreme dayanıksız olduğunu söyleyerek Rexx Sinemasının yıkılarak yeniden yapılacağını doğrulamıştı.

Rexx Sinemasının yıkılacağını duyan Kadıköylüler, sinemanın Kadıköy ve İstanbul için önemli olduğunu ve yıkılmaması gerektiğini ifade etti.

Rexx Sinemasını yıkılması hakkında konuşan Yasin Epli, "Bizim aldığımız duyumlara göre bir Rum Vakfının burası. Onlar da burayı yıkıp otopark ve kültür merkezi olarak düşünüyorlar. Aslında 2, 2.5 yıldır konuşulan bir şeydi. Fakat bu süreç 2 3 ay evvel başladı. Ama sürekli konuşuluyordu. Kadıköy açısından Rexx İstanbul'un sinema salonları açısından simgesiydi. Birçok sanatçı için değerli bir yerdi. Bu tarz yerlerin korunması lazım" dedi.

Kadıköy'de yaşayan Zeynep Beşkular ise, "Yıkılmasını istemem. Tiyatro olarak inşa edilmiş bir bina. Dha sonra sinema olarak revize edilmiş. Ben kendimi bildim bileli burada. Kentin hafızası ve bizler açısından çok değerli. Yıkılması eğer depremle ilgili ise yine sanatla ilgili bir şeyler yapılabilir" diye konuştu.