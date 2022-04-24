Kadıköy'ün simgesi boğa heykeli üzerindeki aşınmalar nedeniyle bakıma alındı - Son Dakika
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Kadıköy'ün simgesi boğa heykeli üzerindeki aşınmalar nedeniyle bakıma alındı

24.04.2022 12:29

İstanbul'un Kadıköy ilçesinin simgelerinden olan ve 1864'te ünlü Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan tunç Boğa heykeli, üzerinde oluşan delikler ve aşınmalar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 gün süreyle bakıma alındı.

Kadıköy'ün simgelerinden boğa heykelinin üzerindeki delikler ve aşınmalar nedeniyle heykel bakıma alındı. 1864'te ünlü Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan tunç Boğa Heykeli, 1987'de Altıyol'a taşınmıştı.

Kadıköy'ün simgesi boğa heykeli 15 gün süreyle bakıma alındı! Etrafı bariyerlerle kapatıldı

BOYNUZLARINDA DELİKLER AÇILDI

Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykelinin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görüldü.

Kadıköy'ün simgesi boğa heykeli 15 gün süreyle bakıma alındı! Etrafı bariyerlerle kapatıldı

GECE SAATLERİNDE TAMAMEN KAPATILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise heykelin 15 gün sürecek bakım çalışmaları için bu sabah saatlerinde heykelin etrafını bariyerlerle kapattı. Gün içinde vatandaşların çalışmaları izleyebilmeleri için bariyerlerin bir kısmının açık bırakılacağı ve gece saatlerinde ise tamamen kapatılacağı öğrenildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy, Heykel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'ün simgesi boğa heykeli üzerindeki aşınmalar nedeniyle bakıma alındı - Son Dakika


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