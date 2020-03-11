Kadıköy üst geçitten damlayan su motosikletli polise kaza yaptırdı - Son Dakika

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Kadıköy üst geçitten damlayan su motosikletli polise kaza yaptırdı
6 saat önce
Kadıköy Altunizade Köprüsü'nün altında yola damlayan su nedeniyle kayganlaşan yolda yunus ekipleri kaza yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:21 Kaynak: DHA
Kadıköy Altunizade Köprüsü'nün altında yola damlayan su nedeniyle kayganlaşan yolda yunus ekipleri kaza yaptı. İki motosikletli ekibin karıştığı kazada 2 polis yaralandı.
Kaza, Altunizade Köprüsü mevkii Kadıköy yönünde saat 12.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Altunizade Köprüsü'nün altından yola damlayan su yolu kayganlaştırdı. Kayganlaşan yolda ilerleyen motosikletli yunus polisi bir anda motosikletin hakimiyetini kaybetti. Motosiklet önündeki yunus polislerinin motosikletine çarptı. Kazada 2 polis yaralandı. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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