Son Dakika Haberleri: Kadıköy-Uzunçayır Kavşağı'nda Çelik Kirişlerin Montajına Başlandı

Kadıköy-Uzunçayır Kavşağı'nda Çelik Kirişlerin Montajına Başlandı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kadıköy Uzunçayır Kavşağı'nda yaptığı viyadük inşaatında çelik kirişlerin montajına başlandı.

Kadıköy-Uzunçayır Kavşağı'nda Çelik Kirişlerin Montajına Başlandı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kadıköy Uzunçayır Kavşağı'nda yaptığı viyadük inşaatında çelik kirişlerin montajına başlandı. D-100 karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dönen kavşak kolunda yapılan çalışma nedeniyle, trafik Göztepe Kavşağı'ndan veriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesindeki trafiği rahatlatmak amacıyla Uzunçayır Kavşağı'nda viyadük inşaatına hızla devam ediyor. Bu kapsamında viyadük ayaklarının yüzde 70'i tamamlandı. Viyadüğe çelik kirişlerin monte edilmesine başlandı. Bu nedenle, Uzunçayır Kavşağı mevkisinde, D-100 karayolu Harem- Ankara istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dönen kavşak kolu 02.03.2019'da 23.30 ile 03.03.2019'da 06.00 saatleri arasında (bu gece) trafiğe kapatıldı. Sürücülerin 23.30 ile 06.00 saatleri arasında Uzunçayır Kavşağı yerine Göztepe Kavşağı'nı kullanmaları gerekiyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:29 Kaynak: İHA

Kadıköy, Uzunçayır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Yanına Gelen EYT'liye Böyle Seslendi: Sabır, Biraz Daha Sabır Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var

Polis Memuru, Dinlenme Tesisinde Silahlı Saldırıya Uğradı Meteoroloji'den Karla Karışık Yağmur ve Kar Uyarısı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 01:37:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy-Uzunçayır Kavşağı'nda Çelik Kirişlerin Montajına Başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]