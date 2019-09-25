Son Dakika Haberleri: Kadıköy ve Ataşehir'de seçimlerde usulsüzlük iddiasına dava
Son Dakika Güncel Haber

Kadıköy ve Ataşehir'de seçimlerde usulsüzlük iddiasına dava

1 saat önce

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir ve Kadıköy'de usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonunda, sandık başkanı ve üyesi olan 41 sanık hakkında "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer birer yıla kadar hapis cezası istemiyle 3 ayrı...

Kadıköy ve Ataşehir'de seçimlerde usulsüzlük iddiasına dava, System.String[]

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir ve Kadıköy'de usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonunda, sandık başkanı ve üyesi olan 41 sanık hakkında "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer birer yıla kadar hapis cezası istemiyle 3 ayrı dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın bir kısmını tamamladı.

Soruşturma sonucunda Kadıköy ve Ataşehir ilçelerindeki sandıklarda görev yapan sandık başkanı ve üyesi 41 sanık hakkında, "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle 3 ayrı dava açıldı.

Hazırlanan iddianameler, gönderildiği Anadolu 35 Asliye Ceza Mahkemesi, 40. Asliye Ceza Mahkemesi ve 54. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ataşehir, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



31 Mart seçimlerinde usulsüzlük soruşturması: 41 kişi hakkında hapis istemiyle dava açıldı
Son Dakika: 31 Mart seçim soruşturmasında 37 kişiye FETÖ'den dava açıldı Peş peşe depremler sonrası Prof. Dr. Ersoy'dan korkutan açıklama: Tsunami, Marmara için de bir gerçek Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesine gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 17:12:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy ve Ataşehir'de seçimlerde usulsüzlük iddiasına dava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]